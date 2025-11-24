Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da alkollü sürücü genç kızı hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 20:30

Alanya’da alkollü sürücü genç kızı hayattan kopardı

Alanya Çevre Yolu'nda, 1.60 promil alkollü olduğu iddia edilen K.S. isimli kadın sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki lise mezunu Ceren Bilgin hastanede hayatını kaybederken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da alkollü sürücü genç kızı hayattan kopardı

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Çevre Yolu üzerindeki Alanya Ticaret Lisesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında. Spor salonundan çıkarak evine giderken 18 yaşındaki Ceren Bilgin'e, iddiaya göre 1.60 promil alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü K.S. hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilgin'in Liseden yeni mezun olduğu üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da alkollü sürücü genç kızı hayattan kopardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz