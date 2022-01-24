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Giriş Tarihi: 24.1.2022 21:15 Son Güncelleme: 24.1.2022 22:01

Alanya’da asayiş ekipleri 5 günde 58 aranan şahsı yakaladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da asayiş ekipleri 5 günde 58 aranan şahsı yakaladı

Alanya İlçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 günde 58 şahsı yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 5 günde kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar ve hükümlü ve tutukunun firari gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 27 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 49'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şahıs ise serbest bırakıldı.

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Alanya’da asayiş ekipleri 5 günde 58 aranan şahsı yakaladı
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