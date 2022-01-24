Alanya’da asayiş ekipleri 5 günde 58 aranan şahsı yakaladı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 5 günde kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar ve hükümlü ve tutukunun firari gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 27 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 49'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şahıs ise serbest bırakıldı.