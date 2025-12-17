Alanya’da Ayazlar çetesine 76 yıl hapis

Alanya 2. Ağır ceza mahkemesinde birden fazla kişi ile silahla tehdit birden fazla kişi ile yağma suçundan tutuklu yargılanan sanık Umut A. duruşmada hazır edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan Umut A., kardeşi İrfan A, Mehmet A, Meltem P, Yusuf U. ve Siyabet B. katılmayarak sanık avukatları katıldılar.

UMUT AYAZ, 'BEN KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM'

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık Umut Ayaz'a Mahmutlardaki kıraathanede olan olay ile ilgili sorduğu soruya sanık Umut Ayaz. İrfan A.'da silah yoktu. Sinan A. kahvehaneye beraber gittik, ben kimseyi tehdit etmedim, halen cezaevindeyim tahliyemin karar verilmesini isterim dedi.

SANIK AVUKATLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada hazır bulunan sanık avukatları müvekkillerinin tutuklukta geçirdiği sürenin tamamlandığını bu olayda kimsenin zarar görmediğini beraatlerini talep etti.

MAHKEME HEYETİNDEN CEZA YAĞMURU

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı müştekiler H.B,.M. B.K., ve U.D. karşı birden fazla kişi ile silahla tehdit birden fazla kişi ile yağma suçundan tutuklu Umut A., kardeşi, İrfan A. Mehmet A. Meltem P. Yusuf U. ve Siyabet B., cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık Umut A. Yağmadan 5 yıl 6 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan: 6 yıl, silahla tehdit: 3 yıl, yağma suçundan: 6 yıl 6 ay, Silahla tehdit: 3 yıl, iki Basit yaralama suçundan 10 ay toplam 23 yıl 22 ay, sanık İrfan A. Yağma suçundan 6 yıl 6 ay, Basit yaralamadan 6 ay toplam 7 yıl hapis. Sanık Mehmet A. Yağma suçundan 4 yıl 7 ay, Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmadan 5 yıl, silahla tehdit 2 yıl 6 ay toplam 11 yıl 13 ay hapis. Sanık Meltem P. Yağma suçundan 4 yıl 7 ay, kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan 5 yıl, silahla tehdit 2 yıl 6 ay toplam 11 yıl 13 ay hapis. Sanık Yusuf U. Yağma suçundan 4 yıl 7 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 5 yıl, silahla tehdit 2 yıl 6 ay toplam 11 yıl 13 ay hapis. Sanık Siyabet B. Yağma suçundan 5 yıl 5 ay, silahla tehditten 2 yıl 6 ay toplam 7 yıl 11 ay hapis cezasına çaptırıldılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

9 Mayıs 2024 tarihinde Alanya'da gerçekleştirilen operasyonda elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Alanya'da yakalanan 1 kadın 7 kişi İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildiler. Cumhuriyet savcılığınca tutuklanma istemiyle 1 kadın 7 kişi nöbetçi mahkemece tehdit yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.