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Giriş Tarihi: 4.10.2024 13:19 Son Güncelleme: 4.10.2024 14:16

Alanya’da baba, tartıştığı oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde tartıştığı oğlunu silahla öldürüp, eşini ağır yaralayan baba gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da baba, tartıştığı oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı

Antalya'nın Alanya İlçesi Çıplaklı Mahallesinde meydana geldi. Baba Hüseyin Ünal (74), oğlu Hasan Ünal (43) İle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla önce oğluna ardından eşi Saniye Ünal'a (64) ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 122 Acil Servis ekipleri geldi. Yapılan incelemede başından vurulan Hasan Ünal'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan anne ise sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri Baba Hüseyin Ünal olay yerinde gözaltına aldı.

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Alanya’da baba, tartıştığı oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı
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