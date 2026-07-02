Alanya’da acı olay! Balkonda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Olay, Elikesik Mahallesi, Aktaş Mevkii'nde meydana geldi. Evinin balkonunda uyuyan Ali Sevindi'nin sabah saatlerinde uyanmaması üzerine eşi yanına gitti. Sevindi'nin hareket etmediğini gören eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sevindi'nin evinin bulunduğu bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevindi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası olan Sevindi'nin bugün saat 14.00'te kılınacak olan cenaze namazının ardından Konaklı Mandıra Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!