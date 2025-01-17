Alanya’da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Antalya'nın Alanya İlçesinde dün gece 21.30 sıralarında Güller pınarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. ve beraberindeki bir kişi, Medeni Önem ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., belinden çıkarttığı bıçakla Önem'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Medeni Önem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önem'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olay sonrası şüpheli İ.Ç. yanında bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.