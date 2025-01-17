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Giriş Tarihi: 17.1.2025 08:23 Son Güncelleme: 17.1.2025 08:41

Alanya’da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Alanya’da bir kıraathanede çıkan tartışma kanlı bitti. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Medeni Önem yaşamını yitirdi. Şüpheli İ.Ç. ile beraberinde bulunan bir kişi yakalandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Antalya'nın Alanya İlçesinde dün gece 21.30 sıralarında Güller pınarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. ve beraberindeki bir kişi, Medeni Önem ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., belinden çıkarttığı bıçakla Önem'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Medeni Önem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önem'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olay sonrası şüpheli İ.Ç. yanında bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Alanya’da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü
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