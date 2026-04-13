Alanya’da borç cinayetine 26 yıl

Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen Cinayet duruşmasına şehir dışında bir cezaevinde tutuklu sanık Baba Mustafa A mahkemeye SEGBİS ile katılırken oğlu Alihan A. Muğla İlindeki Cezaevinden Jandarma ekiplerince salonda hazır edildi. tutuksuz yargılanan Erkan K. sanık avukatları, mağdur avukatı ile öldürülen Harun Köleoğlu'nun Annesi Babası ve kardeşi Erkan K duruşmaya katıldılar.

TUTUKLU BABA YOLUMUZU KESTİLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesine Kasten Öldürme suçundan tutuklu yargılanan Baba Mustafa A. SEGBİS ile verdiği ifadesinde, "Kızımın ve benim yolumu kestiler bizi tehdit ettiler. Tahliyemi istiyorum" dedi.

SANIK ALİHAN BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Harun Köleoğlu'nu öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Alihan A. Muğla Cezaevinden Jandarma kolluk görevlilerince Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır edildi. Sanık Alihan A. verdiği ifadesinde böyle olmasını istemezdim diyerek tahliyesini istedi.

VAHŞİCE KATLEDİLMİŞ

Duruşmada ölen Harun Köleoğlu'nun aile avukatı, "Tutuklu sanıkların vahşice müvekkilimi katletmişlerdir sanık Mustafa oğlunun sıktığı saçmalardan organ yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. 70 bin TL borç yüzünden bu olay yaşanmıştır. Bu vahşice durum TCK 82 maddesinden cezalandırılmasına tutukluluk hallerinin devamına karar verilsin."

ANNELER GÜNÜNDE EN ACIYI YAŞATTILAR

Duruşmaya Ölen Harun Köleoğlu'nun Annesi Gülten Köleoğlu ifadesinde, "Bana Anneler gününde en acıyı yaşattılar. Ben Anneler gününde ben oğlumun mezarına gidiyorum" dedi Baba Niyazı Köleoğlu, "Benim oğlumun peşini bırakmadılar. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ambulansı çağırsalardı belki benim oğlum yaşıyordu olacaktı. Dedi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Harun Köleoğlu'nu öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Alihan A. Kasten Öldürme suçundan önce 15 yıl hapis 62 uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis Mehmet T. yaralama suçundan 2 ay 24 gün, Toplam 12 yıl 8 ay 24 gün hapis cezasına çaptırılmasına. Tutukluluk halinin devamına. Baba Mustafa A. Kasten Öldürme suçundan 62 madde indirim yapılmayarak 15 yıl hapis Mehmet T. yaralama suçundan 3 ay 11 gün toplam 15 yıl 3 ay 11 gün hapis cezasına çaptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ölen Harun Köleoğlu'nun kardeşi Erkan K. yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

11 Mayıs2025 Tarihinde Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu gerekçesiyle A.A. (19) ile E. K (22) M.Ç (17) ve M. T (19) arasında kavga çıktı. Kavganın ardından haber verdiği babası M. A. (45) ile evden aldıkları av tüfeğiyle bölgeye gelen A. A, husumetli olduğu Harun Köleoğlu'na (19) araçtan ateş açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna kurşun isabet eden Köleoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma baba ve oğlu ile E.K, M.Ç. ve M.T' gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve babası M.A. ile Harun Köleoğlu'nun ağabeyi E.K. tutuklanırken, M.Ç. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.