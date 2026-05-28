Alanya’da çalıştığı iş yerinde fenalaşan genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28.05.2026 19:27

Alanya’da çalıştığı iş yerinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Serkan Şimşek, kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEHMET AL
Olay, gece saatlerinde Türkler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Çalıştığı esnada aniden fenalaşarak yere yığılan Serkan Şimşek'i 22 gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Şimşek, tedavi altına alındı. Hastanede kalbi duran genç işçi, doktorların uzun süre kalp masajı dahil yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Şimşek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. Şimşek'in kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

