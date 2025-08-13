Alanya’da kan donduran cinayet! Ev arkadaşını başından vurarak katletti!

Alanya'nın Saray Mahallesi Türker sokaktaki bir apartmanın birinci katında yaşayan M.U. (21) nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı henüz kimliği tespit edilemeyen arkadaşının kafasına silahla vurarak kaçtı. Zanlı M.U daha sonra evden kaçtıktan sonra Emlakçı arkadaşına ev arkadaşını öldürdüğünü söylemesi üzerine Emlakçı polise bildirilmesin sonucunda 112 Sağlık ekipleri ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince eve geldiğinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belli olmayan erkek şahsın öldüğü tespit edildi.

Olay yerine Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ön otopsi sonucunda ölen genç Alanya Belediyesince Cenaze aracına konulan cansız bedeni Otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırılırken Asayiş ekipleri arkadaşını silahla öldüren zanlı M.U yakalama çalışmalarına başladı.