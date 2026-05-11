Alanya’da çocuk ihmali davasında anneye 17 yıl hapis

Alanya'da 2019 yılında 4 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğun bakımsızlıktan hayatını kaybetmesi sonucunda tutuksuz yargılanan 42 yaşındaki Rus Doktor anne Ainura N. Taksirle Ölüme neden olma suçundan yargılandığı Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesince 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasına Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan tutuksuz yargılanan Rus Doktor Anne Aınura N. Salonda sanık sandalyesinde avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

İSTANBUL ATK RAPORDA BESLENME YETERSİZLİĞİ

İstanbul ATK 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu'na maktulde beslenme yetersizliğinin kendisinde tespit edilen bağırsak hastalığı veya başka bir hastalıktan mı yoksa annesi olan sanığın bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirememesinden mi kaynaklandığı hususunda alınan raporda bağırsak hastalığı olduğu da tespit edilen çocuğun ölümünün, ağır beslenme yetersizliği (PEM-Protein enerji malnütrisyonu) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

İDDİA MAKAMI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Yapılan yargılama neticesinde ölü muayene ve otopsi tutanağında sanığın ölen çocuğu üzerindeki bakım ve gözetim yükümlüğünü ölüm neticesinin gerçekleşeceğini bilerek yerine getirmediği, bu haliyle eyleminin TCK 'nın 83 maddesi kapsamında kalan ihmali davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu ve mezkur suç kapsamında cezalandırılması gerektiği alınan ifadeler, otopsi raporu, toplanan tedavi evrakları, 11/02/2026 tarihli Adli Tıp İhtisas Kurulu raporlu ve tüm dava dosyası kapsamından anlaşılmakla , sanığın 5237 s, TCK' nın TCK 82/1-d delaletiyle 83/1-3, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

GEREKÇELİ KARAR VERİLDİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Sanığın üzerine atılı ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme suçunu işlediği sübuta erdiğinden suçun işleniş şekli, faildeki suç kastının yoğunluğu, suçun işlendiği yer ve zaman dilimi sanığın amaç ve saiki, olayın oluş şekli dikkate alınarak eylemine uyan TCK 82/1-d-e delaletiyle 83/1 ve 3 maddeleri uyarınca nitelikli hal miktarı da dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşarak 21 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına sanığın duruşmalarda gözlemlenen iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK 62/1 uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 17 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

