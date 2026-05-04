Alanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli tutuklandı

Olay, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Sadullahoğlu Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen R.K. hakkında ihbar üzerine inceleme başlatıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.