Alanya’da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda Ali Akdere (21) idaresindeki hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdere, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Görüntülerde, Akdere'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla elektrik direğine çarpması ve aracın savrulması yer alıyor.