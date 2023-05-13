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Giriş Tarihi: 13.5.2023 15:50 Son Güncelleme: 13.5.2023 16:02

Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda Ali Akdere (21) idaresindeki hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdere, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, Akdere'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla elektrik direğine çarpması ve aracın savrulması yer alıyor.

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Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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