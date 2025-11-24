Alanya’da emekli öğretmen çift 1.380 TL dolandırıldı

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen Dolandırıcılık duruşmasına mağdur olan Emekli Öğretmen çiftler H.A ve eşi Z.A mahkemeye gelerek nasıl dolandırıldıklarını anlattılar.

Duruşmada konuşan mağdur emekli öğretmen H.A ,"Bizim ev telefonuna biz polisiz operasyon yapacağız sizin hesaplarınızdaki paranızı başka bankaya Özkan K adına parayı gönderin dedi. Benim cep telefonuma benim ve eşimin kimlik fotokopisini gönderdiler. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğün polis logosu ve kask fotoğraflarını gönderdiler. 155 aradık bana çabuk telefonu kapat dediler. Bizim ev telefonunu da ele geçirmişler. Bana Hattı meşgul etme diye azarladılar."

CEP TELEFONU HİÇ KAPATMAYIN DİYEREK SÜREKLİ UYARIYORLARDI

"Kocam rahatsızdı bankadaki Dolar hesabımız ortaktı. Ben taksiye bindim bankaya gittim Bankada ki memur bizi uyardı dolandırılmayın diye ortak hesap olduğu için kocamı alarak bankaya geldim 1.380 bin TL parayı alarak söyledikleri bankaya giderek adını verdikleri Özkan K. hesabına yatırdıktan sonra. Dolandırıldığımızı anlayarak Alanya Adliyesine suç duyurusunda bulunmaya geldik burada bizim cep telefonumuz tekrar çaldı. Bizden daha sonra 800 bin TL para daha isteyince cep telefonu Adliyedeki görevliye verdik hemen telefonu kapattı. Cep telefondaki bütün mesajlar fotoğraflar anında silindi" dediler.

DOLANDIRICILAR ARAŞTIRILACAK

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dolandırılan yaşlı çiftlere sizleri dolandıran şüphelileri bulunması için Emniyet birimlerine yazıyla bildirileceğiz. Sizlerin adreslerine gerekli bilgilerin geleceğini söylemesi üzerine yaşlı çiftler Mahkeme salonundan teşekkür ederek ayrıldılar.