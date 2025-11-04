Alanya’da eşini bıçaklayan Rus uyruklu zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Rusya uyruklu M.G., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi A.G. ile ikamet ettiği site önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada M.G., elindeki bıçakla eşini alnından, dilinden ve kolundan yaraladı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, M.G.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.