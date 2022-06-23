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Giriş Tarihi: 23.6.2022 21:26 Son Güncelleme: 23.6.2022 21:28

Alanya'da eski sevgilisinin ölüm haberini alınca intihara kalkıştı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da eski sevgilisinin ölüm haberini alınca intihara kalkıştı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun (34) bugün cansız bedeninin toprağın altında gömülü olarak bulunmasının ardından eski sevgilisi İ.D. evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı.

Antalya'nın Alanya İlçesinde 18 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun cansız bedeninin bugün Büyükhasbahçe Mahallesinde ormanlık alanda B.K. isimli şahıs tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

Eski sevgilisi Ataoğlu'nun ölüm haberini alan İ.D., Şekerhane Mahallesi 25 metrelik yol üzerinde oturduğu binanın 4'ncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak canına kıymak istedi. Yoğun uğraşların ardından daire kapısının açık olduğunu fark eden polis ekipleri İ.D.' bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak belinden yakalayıp atlamasını önledi.

İtfaiye ekipleri İ.D.' atlama ihtimaline karşı aşağıya şişme balon açtı. Polis tarafından aşağıya indirilen İ.D. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da eski sevgilisinin ölüm haberini alınca intihara kalkıştı
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