Alanya’da feci kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan Vikingen kavşağında meydana geldi. R.G'ün (62) kullandığı 07 BZY 296 plakalı servis aracı ile Özgür Süleyman Yılmaz'ın (30) kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 7 yabancı uyruklu yaralanırken, yolcu olan Polonya uyruklu Wıeslaw Kazımiers Budzanowski (64) ile otomobil sürücüsü Özgür Süleyman Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden kişiler cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Özgür Süleyman Yılmaz'ın Seril ilçesinde oturan yakınları acı haberin ardından gözyaşlarına büründü. Yılmaz'ın cenazesi Çandır Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.