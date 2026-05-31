Alanya’da feci kaza: Beton istinat duvarına çarpan sürücü öldü!

Antalya'nın Alanya İlçesinde Kaza, gece saat 02.00 civarında Kestel Mahallesi Dim Çayı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bilal Ulaş kullandığı panelvan ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.