Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da feci kaza: Beton istinat duvarına çarpan sürücü öldü!
Giriş Tarihi: 31.05.2026 13:00

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç beton istinat duvarına çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET AL
Antalya'nın Alanya İlçesinde Kaza, gece saat 02.00 civarında Kestel Mahallesi Dim Çayı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bilal Ulaş kullandığı panelvan ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içerisinden çıkarılan Bilal Ulaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ALANYA #ANTALYA

