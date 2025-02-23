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Giriş Tarihi: 23.2.2025 09:15 Son Güncelleme: 23.2.2025 10:06

Alanya’da grip can aldı!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde grip nedeniyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Cem Veli Gözel,17 günlük yaşam mücadelesinde hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da grip can aldı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir muz sarartma tesisinde çalışan 39 yaşındaki Cem Veli Gözel, grip nedeniyle kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgilere göre, grip teşhisiyle hastaneye yatırılan Gözel'in durumu enfeksiyonun ilerlemesiyle ağırlaştı. Doktorların yoğun çabalarına rağmen entübe edilen Gözel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Gözel'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi memleketi Gazipaşa'nın Kaladran Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Alanya’da grip can aldı!
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