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Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:41

Alanya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin yaptığı operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Saray Mahallesi Müze Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinden piyasaya kaçak makaron sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 120 bin makaron boş makaron, 9400 İçi dolu makaron, 31 bin 500 adet sigara kağıdı, 7.5 kilo nargile tütünü ve 75 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç gözaltına alındı. Şüphelinin yarın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Alanya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu
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