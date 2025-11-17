Alanya’da iki kişiyi öldüren Ukraynalı Dymtro Chaban’ın yargılandığı davada karar açıklandı

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki kişiyi "kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan Ukrayna uyruklu Dymtro Chaban (37) hakkında görülen karar duruşması sonuçlandı. Sanık Chaban duruşmaya katılmazken, avukatları ile eşi ve yakınları salonda hazır bulundu. Olay sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen sanık Yunus Emre C. ise duruşmaya katılmadı ancak avukatı mahkemede yer aldı. Motosikletle kaçarken hayatını kaybeden Murat Orhan Gündüz (38) ve Elnur Behdulda'nın avukatı ile yakınları da duruşmayı takip etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN "JET KARAR"

Önceki gün sabah 09.30'da başlayan karar duruşması, sadece 4 dakika sürdü.

ÖNCE MÜEBBET, SONRA İNDİRİM

Mahkeme heyeti, Dymtro Chaban'ın aracının içindeki 36 bin Euro'nun silahla alınarak motosikletle kaçması üzerine şüphelileri takip ettiği ve aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak haksız tahrik indirimi uygulanarak Chaban, ölen iki kişi için 12'şer yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÖZCÜYE YAĞMADAN 10 YIL

Mahkeme, Chaban'ın parasının çalınması sırasında gözcülük yaptığı belirlenen Yunus Emre C.'yi ise yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 10 Kasım 2023'te Mahmutlar Mahallesi Sarı Hasanlı Caddesi'nde aracında bekleyen Ukraynalı Dmytro C.'nin camı kırılarak, içinde 36 bin Euro bulunan çanta Murat Orhan G. ve Elnur Behdulda tarafından gasp edilmişti. Şüpheliler motosikletle kaçarken, Dmytro C. aracıyla peşlerine düştü. Takip sırasında motosikletten kendisine bir el ateş edildiğini söyleyen Dmytro C., yaklaşık 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Orhan G. ve Elnur Behdulda G. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Dmytro C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.