Alanya’da kavga kanlı bitti: 1 ölü

Olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde ikamet eden Suriye uyruklu H.M. (35) ile H.H. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.H., H.M.'nin kafasına sopa ile vurup bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan H.M. ihbar üzerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. H.M. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALANYA'DAN KAÇMAK İSTERKEN VALİZİYLE YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından H.H. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli şahsı ilçeden kaçmak üzereyken valiziyle ve olayda kullandığı kanlı sopa ve bıçakla birlikte yakaladı. Şahsın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.