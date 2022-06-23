Alanya’da kayıp emlakçı kafasına keserle vurularak öldürülmüş!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun cansız bedeni bugün Büyük hasbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gömüldüğü yerden çıkarılan Ataoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek. Öte yandan, Ataoğlu'nun 6 Haziran'da B.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili bugün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan B.K. Ahmet Ataoğlu'nu kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. B.K. verdiği ifadesinde 6 Haziran'da saat 06.53 sıralarında Teras Mevkii'ndeki barakada Ataoğlu ile yalnız olarak bulundukları sırada aralarında çıkan tartışma esnasında öfkeye kapılarak Ataoğlu'nun kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. B.K. cinayetin ardından Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sararak barakaya 10-15 metre mesafede bir alanda gömdü. B. K' olay yerinde göstermiş olduğu alanda yapılan kazıda Ataoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.