Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da kayıp emlakçı kafasına keserle vurularak öldürülmüş!
Giriş Tarihi: 23.6.2022 18:42 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:15

Alanya'da kayıp emlakçı kafasına keserle vurularak öldürülmüş!

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kayıp emlakçı kafasına keserle vurularak öldürülmüş!

Antalya'nın Alanya İlçesinde 5 Haziran’dan bu yana kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun (34) B.K. tarafından ormanlık alanda barakada başına keserle vurarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun cansız bedeni bugün Büyük hasbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gömüldüğü yerden çıkarılan Ataoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek. Öte yandan, Ataoğlu'nun 6 Haziran'da B.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili bugün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan B.K. Ahmet Ataoğlu'nu kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. B.K. verdiği ifadesinde 6 Haziran'da saat 06.53 sıralarında Teras Mevkii'ndeki barakada Ataoğlu ile yalnız olarak bulundukları sırada aralarında çıkan tartışma esnasında öfkeye kapılarak Ataoğlu'nun kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. B.K. cinayetin ardından Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sararak barakaya 10-15 metre mesafede bir alanda gömdü. B. K' olay yerinde göstermiş olduğu alanda yapılan kazıda Ataoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Torunundan açıklama
SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Masadaki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Son Dakika Haberi | Asgari ücret zammı için kritik dönem! Net - Brüt Temmuz Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar
Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemde yer alıyor | Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Müge Anlı kiminle evleniyor?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, mesleği ne ve hangi görevlerde bulundu?
YKS sınavı görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da kayıp emlakçı kafasına keserle vurularak öldürülmüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA