Alanya’da kaza! Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Ak dam Mahallesi Çobanlar mevkisinde, Hayri Kaplan (58) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Cengiz K. (59), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı Hayri Kaplan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör