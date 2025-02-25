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Giriş Tarihi: 25.2.2025 15:49 Son Güncelleme: 25.2.2025 16:04

Alanya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesinde sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle kaza yapan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Kestel Mahallesi'nde meydana gelen kazada A.S.Y. sürücülüğünü yaptığı otomobil ile Kestel'den Kuzyaka Mahallesi'ne seyir halinde iken Dimçayı Mevkii'ne geldiği esnada viraja hızlı girmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.S.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (35), S.S. (44) yaralanırlarken, Ersin Barcın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yolculardan Ersin Barcın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alanya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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