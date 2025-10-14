Alanya’da korkunç cinayete 2 tutuklama

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 11 Ekim Cumartesi sabaha karşı Hacı Mehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisindeki bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cansız bedeninin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, önceki gün 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda araştırma yapan Asayiş Ekipleri, Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saatler süren çalışması sonrası uçurumdan çıkarılabilen Yusuf Koçak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu.

CESEDİ BAGAJA KOYARAK UÇURUMDAN ATMIŞLAR

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayda 7 şüpheliyi gözaltına alarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Yapılan sorgulamada Demircilik yapan zanlı E.K. (32) verdiği ifadesinde 30 yaşındaki Yusuf Koçak'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra K.K. ile birlikte aracın bagajına koyarak Paşa köydeki uçuruma attığını iddia etti. Asayiş Büro Amirliğinde ifadelerinin ardından dün öğle saatlerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne götürülen 7 şüpheli, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. 'Bıçaklayarak Adam Öldürmek' suçundan E.K. ve yardım ve yataklık yapmak suçundan K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.