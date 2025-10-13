Alanya’da korkunç cinayette 7 kişi gözaltına alındı

Olay, Cumartesi sabah saatlerinde Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Koçak, beraberindeki kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Koçak, bıçaklanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardından şüpheli veya şüpheliler Koçak'ı Paşaköy yolu üzerindeki uçurumdan aşağı attı. Olayın ardından yapılan teknik ve saha incelemelerinin ardından şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

Cinayet zanlılarının yer göstermesiyle birlikte, Koçak'ın cansız bedeni Paşaköy Mahallesi'ndeki sarp arazide bulundu. Arazinin zorlu yapısı nedeniyle ekipler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Gece saat 01.00 sıralarında ceset bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.