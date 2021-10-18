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Giriş Tarihi: 18.10.2021 20:13 Son Güncelleme: 18.10.2021 20:14

Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde akşam saatlerinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanlslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu'nda yaşandı. Saat 18.10 sıralarında 06 GB 4436, 06 MVF 80, 46 ADG 208 (Midibüs), 33 LS 475, 07 YNC 18, 07 AFD 821 plakalı araçların birbirlerine çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan kazada Gazipaşa nüfusuna kayıtlı E.C. (49) otomobilin içinde yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. yaralanan 8 kişi Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı
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