Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu'nda yaşandı. Saat 18.10 sıralarında 06 GB 4436, 06 MVF 80, 46 ADG 208 (Midibüs), 33 LS 475, 07 YNC 18, 07 AFD 821 plakalı araçların birbirlerine çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaşanan kazada Gazipaşa nüfusuna kayıtlı E.C. (49) otomobilin içinde yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. yaralanan 8 kişi Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. polis tarafından soruşturma başlatıldı.