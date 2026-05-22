Alanya’da korkunç kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı

Korkunç kaza sabaha karşı 02.30 sularında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve hurdaya dönen araç, bir anda alev topuna döndü.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına hızla müdahale ederek facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Yapılan ilk incelemelerde, araç içindeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle yol 2 sata süre ile trafiğe kapalı kaldı.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma timleri yaralı ve ölülerin isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.