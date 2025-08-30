Alanya’da korkunç kaza! Elektrik ustası can verdi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Süleyman Ertunç, Dimçayı bölgesindeki bir işletmede elektrik işlerini yürüttüğü sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Olay yerinde ağır yaralanan Ertunç'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden 112 Acil sağlık ekipleri, yaralı ustayı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede acil olarak tedavi altına alınan Süleyman Ertunç, doktorların yoğun çabalarına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiş.Ertunç'un vefat haberi, ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Jandarma ekipleri, elim kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.