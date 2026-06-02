Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.T (19) idaresindeki 01 BCP 504 plakalı motosiklet seyir halindeyken, şerit ihlali yaptığı öne sürülen B.K'nin (28) kullandığı 07 BPE 906 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.E.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A.A. (21) yola savrularak yaralandı.

Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü A.E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yolcu olarak bulunan Y.A.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.