Alanya’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kamil Kara hayatını kaybederken diğer sürücü hafif yaralandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde meydana gelen kaza. Kamil Kara'nın kullandığı motosiklet ile. A.K. kullandığı motosiklet ile kafa kayaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırılan Kamil Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada diğer motosiklet sürücüsü A.K. hafif şekilde yaralandı. Kamil Kara'nın cenazesi yakınları tarafından Hastane morgundan alarak Dere Mahallesi Merkez Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.

