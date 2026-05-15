Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren adam öldü
Giriş Tarihi: 15.05.2026 15:52

Alanya’da motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren adam öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 52 yaşındaki adam motosikletinin üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren adam öldü
  • ABONE OL

Çamlıca Mahallesi'nde 52 yaşındaki Bülent Deniz, motosikletiyle seyir halindeyken aniden fenalaştı. Durumu fark ederek son bir hamleyle motosikletini durdurmayı başaran Deniz, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Deniz'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ANTALYA #ALANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren adam öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA