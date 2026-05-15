Alanya’da motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren adam öldü

Çamlıca Mahallesi'nde 52 yaşındaki Bülent Deniz, motosikletiyle seyir halindeyken aniden fenalaştı. Durumu fark ederek son bir hamleyle motosikletini durdurmayı başaran Deniz, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Deniz'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör