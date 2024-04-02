Alanya’da motosiklet yayalara çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada E.A. (19) idaresindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K.'ye (26) çarptı. Kazada motosiklet sürücü ve iki yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Selim Büyük doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İ.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü E.A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.