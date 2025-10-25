Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da Okul Müdürü lojmanda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:36

Alanya'da Okul Müdürü lojmanda ölü bulundu

Antalya Alanya'da Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 55 yaşındaki İsmail Kutluca, lojmanda ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Okul Müdürü lojmanda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde Müdür olan İsmail Kutluca (55) kaldığı lojmanda saat 13.00 sıralarında ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kutluca'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kutluca'nın cansız bedeni otopsi için Cenaze aracıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan İsmail Kutluca'nın bir gün önce sağlık kontrolü için hastaneye gittiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da Okul Müdürü lojmanda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz