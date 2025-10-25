Alanya’da Okul Müdürü lojmanda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde Müdür olan İsmail Kutluca (55) kaldığı lojmanda saat 13.00 sıralarında ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kutluca'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kutluca'nın cansız bedeni otopsi için Cenaze aracıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan İsmail Kutluca'nın bir gün önce sağlık kontrolü için hastaneye gittiği öğrenildi.