Alanya’da ölen gencin duruşmasında ilginç tanık

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen ikinci duruşmada 27 Nisan 2024 tarihinde Yunus Çelik'in ölümüne sebep olan ve Kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Ali Y. (21), Erol Can T. (20) Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden Onur G. (26) Afyonkarahisar Cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken tutuksuz yargılanan Hüseyin D. (19) udruşma salonunda hazır bulundu.

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci duruşmaya ölen Yunus Çelik'in Ailesiyle avukatı katılırken, mahkemede sanık avukatları hazır bulunurken hastanede yaşamını yitiren Yunus Çelik'i olay yerinde gören kadın H.Ç. duruşmada tanık olarak dinlendi.

KADIN TANIK, "KİMSE YARDIMA GELMEDİ"

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tanık olarak duruşmaya çağrılan Kadın H.Ç. olay yerinde ölen Yunus Çelik ile görüşmüşsün neler gördünüz diye sorması üzerine tanık kadın H.Ç duruşmada şunları söyledi, "27 Nisan 2024 tarihinde Oba Mahallesinde gece saatlerinde motosikletle seyir halinde giderken yerde yatan bir kişiyi gördüm, motosikletten indim yardım etmek istedim, kendisi düşe kalka ayakta durmaya çalışıyordu. Alkollü olduğuna emindim, mesafeyle yanına yaklaştım. Ambulans çağırayım mı dedim, adını sordum adının Yunus Çelik olduğunu söyledi. Yaklaşık yarım saat oldu kimse yardıma gelmedi. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmiyorum yine sordum. Ambulans çağırayım dedim, iyiyim gerek yok Allah Razı olsun dedi daha sonra Jandarma geldi" dedi.

ÇOK PİŞMANIZ DEDİLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Yunus Çelik'in ölümüyle Kasten Öldürme suçundan Tutuklu yargılanan sanık Ali Y. Erol Can T, Onur G, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile verdikleri ifadelerinde '' Çok pişman olduklarını söylediler.''

MAĞDUR AVUKATI FİKİR BİRLİĞİ YAPMIŞLAR

Yunus Çetin ailesinin avukatı ise sanıkların fikir birliğinde suç oluşturmuşlardır En üst seviyeden Cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIK AVUKATLARI TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan 3 tutuklu 4 sanığın avukatları ise tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alınarak Yurt Dışına çıkış yasağı ile birlikte Adli Kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuksuz yargılanmasını istediler.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yunus Çelik'in ölümüyle kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan Ali Y. Erol Can T. ve Onur G. tutukluluk hallerinin devamına, Tutuksuz yargılanan Hüseyin D. Adli Kontrol şart ve Yurt Dışına çıkış yasağının devamına ve Adli Tıptan gelmeyen raporların beklenilmesine, Antalya Adli Tıpta Yunus Çelik'in fotoğraflarının istenmesine ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 8 Temmuz saat 10.15'te görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 27 Nisan 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Çelik'i yolda kafasına vücudun çeşitli yerlerine tekme ve sopayla kafasına vurduktan sonra kaçtıkları iddia edildi. Hastanede ölen 31 yaşındaki Yunus Çelik'in kamera görüntülerinden yola çıkılarak Yunus Çelik'i darp ederek ölümüne sebep olan şüpheliler Ali Y. Erol Can T. Hüseyin D. ve Onur G. 3 gün sonra 30 Nisan 2024 tarihinde çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece Ali Y. Erol can T. ve Onur G. tutuklanırken Hüseyin D. İse Adli Kontrol şartıyla serbest kalmıştı.