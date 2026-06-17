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Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:22

Alanya'da otelde fenalaşmıştı:Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi!

Alanya’da ailesiyle birlikte tatil yapan Moldovalı turist, havuz başında güneşlendiği esnada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alanya’da otelde fenalaşmıştı:Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi!
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Olay, Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte konakladığı otelin havuz başında, şezlongda güneşlenen Moldovalı Alexandru İunac (51) aniden fenalaştı. Turistin rahatsızlandığını gören otel personelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin oteldeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İunac, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Moldovalı turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ALANYA

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Alanya'da otelde fenalaşmıştı:Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi!
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