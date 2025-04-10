Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 10.4.2025 19:55 Son Güncelleme: 10.4.2025 20:17

Alanya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Alanya’da otomobil ile çarpışan 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada S.Y'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette giden Mustafa Yenibağ (68) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yenibağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yenibağ'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz