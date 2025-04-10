Alanya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada S.Y'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette giden Mustafa Yenibağ (68) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yenibağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yenibağ'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.