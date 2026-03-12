Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da otomobile ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:25

Alanya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki motosiklet ile yabancı uyruklu H.B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehdi Akdağ (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehdi Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

