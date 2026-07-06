Alanya’da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Kaza gece saat 01.45 sıralarında çevre yolu Telekom Kavşağı'nda meydana geldi. Y.B. (37) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken, iddiaya göre yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Döner'e (54) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Döner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan sürücü Y.B, bir süre sonra kendi rızasıyla Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. İfadesinde kazanın etkisiyle şoka girdiğini ve bu yüzden olay yerinden ayrıldığını iddia eden sürücünün, yapılan alkol kontrolünde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör