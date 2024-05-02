Alanya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri B. (42) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Elmacıoğlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Sabri B. jandarma tarafından gözaltına alındı.