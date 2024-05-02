Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.5.2024 18:38 Son Güncelleme: 2.5.2024 19:44

Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alanya’nın Seki Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri B. (42) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Elmacıoğlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Sabri B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA