Alanya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 6.10.2025 14:52

Antaya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 74 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Ünal yaşamını yitirdi.

Kaza, Demirtaş Mahallesi Göçmentürk Petrol önünde meydana geldi. İbrahim Ünal idaresindeki motosiklet ile S.E. (46) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ünal'ın cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.E. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

