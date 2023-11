Alanya’da parası gasp edilen Ukraynalının intikamı ölüm oldu

Olay, Mahmutlar'da Sarıhasanlı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Ukrayna uyruklu Dmytro C. aracı ile bekleme yaptığı esnada motosiklet ile gelen Azeri uyruklu Murat O. ve Elnur B. tabanca ile aracın sol ön camını kırarak çanta içerisinde bulunan 36 bin Euro'yu parayı gasp ederek kaçtılar.





Parası gasp edilen Dmytro C. aracı ile şahısları takip etmeye başladı. Bu sırada takip edildiklerini gören gaspçılardan Murat O. tabanca ile 1 el ateş etti. Şahısları 300 metre takip eden Dmytro C. kullandığı araçla motosiklete kasten çarptı. Çarpma sonucu motosiklette bulunan Murat O. ve Elnur B. olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Yaşanan olayın ardından olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü Dmytro C. jandarma tarafından gözaltına alındı.