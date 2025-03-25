Alanya’da paraşütçü denize düştü

Alanya'nın Damlataş Caddesi'nde olay meydana geldi. Yamaç paraşütü ile havalanan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişi Damlataş civarında havadan yere inmeye çalıştığı esnada paraşütünün kontrolünü yitirerek denize çakıldı.

Paraşütçünün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denize düşen kişinin boğulmasından endişe eden vatandaşlar hemen harekete geçerek paraşütçüyü kurtarıp kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan paraşütçü ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.