Alanya’da polisten nefes kesen kovalamaca

Giriş Tarihi: 19.05.2026 00:08

Alanya’da uyuşturucu satıcısı ile polis arasında nefes kesen kovalamacada 2 şüpheli yakalanırken, araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

MEHMET AL
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulmak istenen araç durmayarak kaçarken polisin sıkı takibi sonrası Metro Kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta 2 şüpheli gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu maddeyle birlikte uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. 2 uyuşturucu satıcısı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü.

LÜKS ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Aracın trafik ekiplerince yapılan sorgusunda kiralık olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu ve araç trafikten 2 ay men edildi. Araç sürücüsüne 500 bin TL ceza kesilerek araç otoparka çekildi.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör
