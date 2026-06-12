Alanya’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Furkan Barış Aksoy'un (21) kullandığı motosiklet önce refüje, ardından ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.Ç. ise ağır yaralandı. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.