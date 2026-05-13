Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Olay, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde tatil yapan Fedor Zaroslov'un uzun süre odasından çıkmamasından şüphelenen tesis çalışanları, durumu yetkililere bildirdi. Yedek anahtar ile odaya giren görevliler, Zaroslov'u yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Fedor Zaroslov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

