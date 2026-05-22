Alanya’da sahte Rus kadın doktorun ilk duruşması yapıldı

10 Ocak 2025 Tarihinde Alanya'da kendini doktor olarak tanıttığı öne sürülen Rus uyruklu İrina K. hakkında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Evinde kurduğu merdiven altı klinikte botoks ve dolgu işlemleri yaptığı iddia edilen İrina K, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından eşyalarını komşusuna bırakarak Rusya'ya kaçtı.

Turizmci Saadettin S, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ulaştığı İrina K'ye evinde botoks ve dolgu yaptırdı. İşlemlerin ardından yüzünün simetrisini kaybettiğini, yanaklarının kabardığını ve denge problemi yaşadığını belirten S, 15 bin TL ücreti elden ödediğini, ancak fatura verilmediğini söyledi. Şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İrina K'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

