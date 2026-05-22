Alanya’da sahte Rus kadın doktorun ilk duruşması yapıldı

Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:35

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesinde Rus Kadın Doktorun yargılanması yapıldı. Duruşmaya sanık olarak yargılanan Rus kadın katılmazken mahkemeye sanık avukatı katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 18 Eylül tarihine ertelendi.

10 Ocak 2025 Tarihinde Alanya'da kendini doktor olarak tanıttığı öne sürülen Rus uyruklu İrina K. hakkında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Evinde kurduğu merdiven altı klinikte botoks ve dolgu işlemleri yaptığı iddia edilen İrina K, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından eşyalarını komşusuna bırakarak Rusya'ya kaçtı.

Turizmci Saadettin S, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ulaştığı İrina K'ye evinde botoks ve dolgu yaptırdı. İşlemlerin ardından yüzünün simetrisini kaybettiğini, yanaklarının kabardığını ve denge problemi yaşadığını belirten S, 15 bin TL ücreti elden ödediğini, ancak fatura verilmediğini söyledi. Şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İrina K'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
