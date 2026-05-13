Alanya’da sır ölüm! Rus turist otel odasında ölü bulundu

Olay, Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan 44 yaşındaki Rusya vatandaşı Fedor Zaroslov'un uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen otel çalışanları, yetkililere haber verdi. Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Zaroslov'u yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fedor Zaroslov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör