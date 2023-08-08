Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 09:04 Son Güncelleme: 8.8.2023 09:16

Alanya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde sokak ortasında cinsel ilişkiye giren 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise sınır dışı edildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren şahıs tutuklandı

Alanya'da geçtiğimiz cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan ve Alanya iskelesinde meydana gelen sokak ortasında cinsel ilişki olayıyla ilgili olayın şüphelileri Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu yakalandı. Olayla ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "05 Ağustos 2023 günü sosyal medyada paylaşılan Alanya ilçesi İskele Caddesi üzerinde 2 şahsın sokak ortasında hayâsızca harekette bulundukları görüntüler üzerine yapılan araştırmalarda görüntülerin 1,5 ay önce çekildiği bilgisi edinilmiş, konuyla ilgili şahısların kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. (29) 07 Ağustos 2023 tarihinde tutuklanmış, Norveç uyruklu C.S. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp sınır dışı edildi."

NORVEÇLİ KADIN MAHKEMEDE KONUŞTU

Alanya'ya tatil için gelen Norveç uyruklu 38 yaşındaki kadın C.S mahkemede verdiği ifadesinde, barda tanıştığı E.E ile Alanya İskelesinde girdiği cinsel ilişkiyi hiç hatırlamadığını aşırı alkollü olduğunu iddia etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
Bodrum feryat ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren şahıs tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA