Alanya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren şahıs tutuklandı

Alanya'da geçtiğimiz cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan ve Alanya iskelesinde meydana gelen sokak ortasında cinsel ilişki olayıyla ilgili olayın şüphelileri Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu yakalandı. Olayla ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "05 Ağustos 2023 günü sosyal medyada paylaşılan Alanya ilçesi İskele Caddesi üzerinde 2 şahsın sokak ortasında hayâsızca harekette bulundukları görüntüler üzerine yapılan araştırmalarda görüntülerin 1,5 ay önce çekildiği bilgisi edinilmiş, konuyla ilgili şahısların kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. (29) 07 Ağustos 2023 tarihinde tutuklanmış, Norveç uyruklu C.S. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp sınır dışı edildi."

NORVEÇLİ KADIN MAHKEMEDE KONUŞTU

Alanya'ya tatil için gelen Norveç uyruklu 38 yaşındaki kadın C.S mahkemede verdiği ifadesinde, barda tanıştığı E.E ile Alanya İskelesinde girdiği cinsel ilişkiyi hiç hatırlamadığını aşırı alkollü olduğunu iddia etti.