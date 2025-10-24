Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da tatil için gelen turist asansör boşluğuna düşerek öldü
Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:50

Alanya’nın Saray Mahallesindei bir otelde asansör boşluğuna düşen Avusturya uyruklu erkek turist hayatını kaybetti.

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen kazada, Avusturya uyruklu 80 yaşındaki erkek turist Viktor Sauer asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Avusturya uyruklu erkek turist Viktor Sauer (80) turistin, otel asansörünü kullanmak isterken henüz belirlenemeyen bir nedenle boşluğa düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, 80 yaşındaki Avusturya uyruklu erkek turist Viktor Sauer olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

