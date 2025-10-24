Alanya’da tatil için gelen turist asansör boşluğuna düşerek öldü

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen kazada, Avusturya uyruklu 80 yaşındaki erkek turist Viktor Sauer asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Avusturya uyruklu erkek turist Viktor Sauer (80) turistin, otel asansörünü kullanmak isterken henüz belirlenemeyen bir nedenle boşluğa düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, 80 yaşındaki Avusturya uyruklu erkek turist Viktor Sauer olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.